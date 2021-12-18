Белград, , 01:37 — REGNUM Благодаря договоренности по экспорту российского газа в Сербию, которой достигли президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, Сербия экономит около восьми миллионов евро в сутки. Об этом рассказал сам Вучич в эфире телеканала Pink 17 декабря.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Вучича, в Сербии промышленный сектор потребляет половину импортируемого газа. Из-за роста промышленного производства потребности только увеличатся.

«Сербия ежедневно импортирует шесть миллионов кубометров газа и платит за него 270 евро за 1000 кубометров, в то время как в Европе стоимость этого же количества газа достигает 1700 евро», — рассказал Вучич.

Напомним, что Александр Вучич 25 ноября посетил Россию и провел переговоры с Владимиром Путиным. Одной из тем переговоров были условия нового долгосрочного контракта на поставки российского газа в Сербию. Стороны договорились, что в течение шести месяцев цена газа для Сербии останется прежней — $270 за 1000 кубометров.