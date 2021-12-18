Брюссель, , 01:16 — REGNUM Евросоюз придерживается существующих соглашений в области обеспечения безопасности и выступает за проведение переговоров с Россией в рамках действующих форматов, сообщил 17 декабря официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

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«Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия — НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», — сказал он.

Таким образом представитель ЕС отреагировал на предложение Москвы юридически закрепить двусторонние гарантии безопасности с США и государствами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО). По словам Стано, каждая из стран вправе выбирать свою внешнюю политику и союзы для обеспечения безопасности, а «Россия должна это понимать и уважать».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская сторона предоставила США исчерпывающие пояснения относительно новых инициатив в сфере безопасности и обеспечения мира, поэтому ожидает от Вашингтона серьезного подхода к их обсуждению.

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