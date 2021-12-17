Абуджа, 18 декабря, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Неизвестные вооруженные боевики убили девять человек в четырех районах штата Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Нигерия

Сообщается, что боевики совершили нападения на мирных жителей в районах Чикун, Игаби, Занго-Катаф и Зария. Других подробностей о серии нападений не приводится.

«В отчетах говорится, что четыре человека погибли в Чикуне, четыре в Занго-Катаф, еще один — в районе Зария», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря вооруженные боевики совершили нападение на Мечеть в нигерийском штате Нигер. В результате нападения погибли 16 человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.