Москва, 18 декабря, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Въезд иностранных граждан с территории Кении в Россию будет ограничен с 19 декабря из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе оперативного штаба РФ по борьбе с COVID-19.

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Решение распространяется и на тех иностранцев, которые находились на кенийской территории в течение последних 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Россия продлила до 1 февраля 2022 года ограничения на авиасообщение с Танзанией, которые были введены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в указанной африканской стране.