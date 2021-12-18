Москва, , 01:14 — REGNUM Миротворческие инициативы Грузии по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта не нужно воспринимать всерьёз, так как она не является самостоятельным и крупным игроком в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил политолог Аслан Рубаев.

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Грузия сама оказалась в таком же точно положении, как Армения и Азербайджан. Прежде чем предлагать своё посредничество в урегулировании чужих отношений, Грузии бы следовало навести порядок у себя в стране, понять, как ей быть с Абхазией и Южной Осетией», — сказал эксперт.

По мнению политолога, Грузия показала свою абсолютную внешнеполитическую недееспособность и поэтому ни на какие процессы в Закавказье она повлиять не состоянии.

«При Саакашвили Грузия была достаточно на слуху у Запада. И Саакашвили пытался её встроить в общую западную семью. Поначалу получилось. Но проигрыш Грузии в войне 2008 года показал, что она без внешней подпитки не является крупным игроком даже в пределах Закавказья», — отметил эксперт.

Политолог считает, что Грузия потеряла всю свою политическую субъектность. Она за 30 лет не смогла предложить Абхазии и Южной Осетии ничего, кроме войн, начатых при поддержке Запада.

«Если Азербайджан действительно является крупным игроком в регионе, то Грузии до Азербайджана очень далеко. Это просто смешно, что Грузия пытается что-то предложить! На это даже не нужно обращать внимания», — заявил Рубаев.

Напомним, что премьер-министр и министр иностранных дел Грузии недавно выступили с предложениями посредничества в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха.