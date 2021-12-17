* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 18 декабря, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Ряд членов Конгресса США направили письмо в Госдепартамент и Казначейство США с просьбой к администрации Джо Байдена напрямую оказать помочь народу Афганистана без признания движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предотвратить гуманитарный кризис в стране, сообщает 17 декабря афганская газета Hasht e Subh Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Письмо было подписано 37 членами Конгресса от Демократической и Республиканской партий и направлено государственному секретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен.

Авторы обращения отмечают, что Афганистан находится на грани экономического коллапса, а жители страны испытывают серьезный голод.

По их мнению, экономический кризис в Афганистане усиливает опасения относительно риска массовой миграции, которая может привести к дальнейшей дестабилизации региона, учитывая вызов, исходящий от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Конгрессе призвали администрацию выделить средства из замороженных активов Афганистана какой-либо из международных организаций, например, ООН, чтобы направить их на выплаты заработных плат учителям и обеспечение детей продуктами питания.

Авторы письма также считают, что белый дом должна выступить с рекомендациями и разъяснениями по освобождению гуманитарной помощи от санкций. По их мнению, это позволит финансовым учреждениям оказывать помощь Афганистану, не опасаясь нарушения санкций США.

Члены Конгресса считают необходимым создать систему обмена долларов на афгани между агентствами по оказанию помощи и торговлей в Афганистане. Таким образом, в стране будет создана структура наподобие центрального банка, чтобы страна могла осуществлять свои валютные операции и покупать иностранную валюту.

Конгрессмены также призвали Госдепартамент и министерство финансов регулярно информировать их о своей стратегии по Афганистану и рассмотреть механизм, с помощью которого помощь может доходить только до народа Афганистана.