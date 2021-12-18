Нью-Йорк, США, 18 декабря 2021, 00:46 — REGNUM Закрытие школ должно быть крайней мерой среди всех возможных, к которым прибегают правительства стран, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом 17 декабря заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор.

Генриетта Браун. Пишущая девочка
Генриетта Браун. Пишущая девочка

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«На фоне растущей неопределенности многие правительства взвешивают, стоит ли оставлять школы открытыми. Одно мы знаем наверняка: новая волна массовых закрытий школ будет иметь катастрофические последствия для детей», — цитирует её пресс-служба фонда.

Глава ЮНИСЕФ добавила, что закрытие школ по всему миру уже «перечеркнуло десятилетия прогресса в образовании и сделали детство неузнаваемым». Сейчас, по её словам, мир охватила «теневая пандемия детского труда, детских браков и проблем с психикой у несовершеннолетних».

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Ранее в ООН подчитали сумму потерь выпускников от перехода на онлайн-обучение. По данным экспертов международной организации, выпускники школ во всё мире из-за перехода к дистанционным формам обучения во время пандемии COVID-19 потеряют более $17 трлн будущего заработка.