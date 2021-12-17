Милан, Италия, 18 декабря, 2021, 00:46 — ИА Регнум. 17 декабря миланский «Интер» забил в ворота «Салернитаны» пять безответных мячей. Матч 18-го тура итальянской Серии А 2021/22 проходил в Салерно на стадионе «Стадио Аречи». На матче работала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариа.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

Стоит отметить, что «Салернитана» сыграла с «Интером» впервые за последние 22 года. В последний раз «нерадзурри» встречали с командой из Салерно в апреле 1999 года.

Забитые мячи: Иван Перишич (Хакан Чалханоглу, 11') — 0:1, Дензел Думфрис (Эдин Джеко, 33') — 0:2, Алексис Санчес (Хакан Чалханоглу, 52') — 0:3, Лаутаро Мартинес (78') — 0:4, Роберто Гальярдини (87') — 0:5.

Желтые карточки: Николо Барелла (18'), Норберт Дьомбер (53'), Хакан Чалханоглу (76').

Статистика матча («Салернитана"/ «Интер»)

Удары 10/22

Удары в створ 2/8

Владение 34%/66%

Угловые 3/10

Нарушения 10/10

Составы команд:

«Салернитана»: Фьорилло, Дьомбер (Зортеа, 80'), Богдан, Гальоло, Кулибали, Рибери (Гондо, 71'), Раньери (Ярожинский, 71'), Кастанос (Скьявоне, 61'), Оби, Карри, Нванкво (Дюрич, 61').

«Интер»: Ханданович, де Врей, Д’Амброзио, Бастони (Димарко, 56'), Думфрис, Барелла (Видаль, 56'), Брозович (Гальярдини, 71'), Чалханоглу, Перишич (Коларов, 78'), Санчес (Мартинес, 56'), Джкео.

«Салернитана» с восемью очками осталась на последней двадцатой строчке в турнирной таблице Серии А. «Интер», набрав 43 очка, укрепился на первом месте.