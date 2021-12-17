Вашингтон, 18 декабря, 2021, 00:42 — ИА Регнум. «Дестабилизирующая деятельность», которая якобы проводится Россией, стала одной из главных тем телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина и нового министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. Об этом сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби 17 декабря в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество США и ФРГ как в рамках НАТО, так и в двустороннем формате. Они подтвердили приверженность Берлина и Вашингтона обеспечивать единство Североатлантического альянса, наращивать инвестиции в оборону, а также расширять взаимодействие в регионах Индийского и Тихого океанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация вокруг Украины может развиваться по самому худшему сценарию и блока быть готовыми к такому развитию событий.

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