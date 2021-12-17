Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Злоумышленник, разрисовавший статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит был задержан полицией Нью-Йорке. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба городской полиции в Twitter.

(сс) David Shankbone Статуя «Атакующий бык» в Нью-Йорке

Отмечается, что детективы при содействии полиции Нью-Йорка установили личность и задержали человека, который подозревается в нанесении свастики на скульптуру «Атакующий бык» на Уолл-стрит.

Подозреваемый, 39-летний бездомный мужчина, как утверждается, нанёс свастики на различные предметы в городе, в том числе на колонну здания мэрии и на статую быка на главной финансовой улице города — Уолл стрит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нью-Йорке разыскивают мужчину в пончо, который подозревается в нанесении свастики на скульптуру «Атакующего быка», которая установлена на Уолл-стрит и является одним из символов города.