Мюнхен, Германия, 18 декабря, 2021, 00:34 — ИА Регнум. 17 декабря в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» «Бавария» в первом матче семнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 разгромила «Вольфсбург» со счетом 4:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Fcbayern.com «Бавария»

Первый мяч в начале первого тайма забил атакующий полузащитник сборной Германии Томас Мюллер — 1:0. В дебюте второй половины Дайо Упамекано удвоил преимущество гостей, замкнув передачу Мюллера — 2:0. Через две минуты Лерой Сане довел счет до разгромного — 3:0. В конце поединка 33-летний таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски установил окончательный счет — 4:0. Этот мяч стал для Левандовского девятнадцатым в сезоне в рамках Бундеслиги.

Статистика матча («Бавария"/ «Вольфсбург»)

Удары 24/7

Удары в створ 9/2

Владение 61%/39%

Угловые 5/3

Нарушения 10/4

Составы команд:

«Бавария»: Нойер, Павар (Тильман, 85'), Эрнандес (Куасси, 80'), Упамекано, Дэвис (Ричардс, 80'), Рока (Забитцер, 75'), Мусиала, Мюллер, Сане, Гнабри (Сарр, 80'), Левандовски.

«Вольфсбург»: Кастельс, Борнау, Лакруа, Брукс, Вранкс (Мбабу, 87'), Штеффен (Нмеча, 57'), Баку, Арнольд, Вальдшмидт (Гилавоги, 73'), Герхардт, Вегорст.

«Бавария», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 43 очка, увеличила отрыв от второй строчки до девяти очков. «Вольфсбург» с двадцатью очками временно остался на двенадцатом месте.