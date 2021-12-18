Москва, , 00:30 — REGNUM Российская сторона предоставила США исчерпывающие пояснения относительно новых инициатив в сфере безопасности и обеспечения мира, поэтому ожидает от Вашингтона серьезного подхода к их обсуждению, написала 17 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Перехват ракеты

«В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что документы, пояснения и соответствующие аргументы переданы Вашингтону «в развёрнутой форме».

«Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности включают ряд обязательств сторон, например, не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга. Общий список инициатив состоит из более чем 10 пунктов.

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