Кабул, , 00:28 — REGNUM Около 80% бюджета бывшего правительства Афганистана финансировалось за счет международной помощи в целях развития. В настоящее время эта финансовая поддержка почти полностью приостановлена, тем не менее гуманитарная помощь в основном продолжает поступать, сообщает 17 декабря британская телерадиовещательная корпорация BBC.

Афганистан

По данным Управления ООН по координации гуманитарной деятельности (UNOCHA), в текущем году Афганистану была предоставлена помощь на общую сумму около $1,6 млрд.

Крупнейшим донором остаётся США, за ними следует Европейский союз. В то же время некоторые страны ЕС, например Германия, предоставили Афганистану дополнительную финансовую помощь.

Несколько стран региона, включая Пакистан и Индию, предоставили помощь в виде продовольствия и медикаментов через агентства по оказанию помощи.

Всемирный банк сообщает, что международные доноры также согласились перевести $280 млн из замороженных афганских резервов на оказание продовольственной и медицинской помощи.

Однако сбор средств для Афганистана по-прежнему остается проблемой. По оценкам Управления ООН по координации гуманитарной деятельности, в 2022 году на эти цели потребуется еще $4,5 млрд.

«Гуманитарное реагирование не может заполнить огромные бреши, оставленные широким прекращением международной поддержки», — заявила представитель Международного комитета спасения (IRC) в Афганистане Вики Акен.

Всемирная продовольственная программа ООН заявляет, что ситуация в Афганистане может перерасти в серьёзным гуманитарный кризис. Около 23 миллионов человек, которые составляют большинство населения страны, в зимние месяцы испытывают острую нехватку продовольствия.

По данным Управления ООН по координации гуманитарной деятельности, с сентября по ноябрь текущего года в Афганистане:

— около восьми миллионов человек получили продовольственную помощь;

— в пострадавшие от засухи районы было доставлено 200 тысяч автоцистерн с водой;

— более миллиона человек получили медицинскую помощь лекарствами и другим оборудованием от Всемирной организации здравоохранения.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев также оказало помощь в передаче оборудования, в том числе палаток, для обеспечения крова в зимние месяцы для временно перемещенных лиц.

Вместе с тем организации по оказанию гуманитарной помощи говорят, что требуется больше товаров и услуг.

«Все, что мы предоставляем, — это просто капля в море», — сказала представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Инги Садаки.

В частности она отметила, что 60% медицинских клиник в Афганистане, осмотренных МККК, не имели возможности предоставлять курсы лечения, необходимые афганцам.

Большая часть помощи по-прежнему отправляется в Афганиистан наземным транспортом через границы с Пакистаном, Ираном, Туркменией, Узбекистаном, Таджикистаном.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявляет, что, несмотря на ограничения на передвижение людей из-за пандемии, эти границы остаются в значительной степени открытыми для потока гуманитарной помощи.

Агентства по оказанию помощи и правительства также смогли использовать воздушные маршруты для отправки некоторого аварийного оборудования. Но большинство коммерческих рейсов в Кабул по-прежнему приостановлены.

Всемирная продовольственная программа заявляет, что некоторая продовольственная помощь поступает также из местных источников, но остаются серьезные проблемы с распределением этой помощи внутри Афганистана.