Москва, 18 декабря, 2021, 00:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон из-за межконфессиональных сложностей Франции хочет проводить более осторожную внешнюю политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил политолог Аслан Рубаев.

Аслан Рубаев

У Макрона серьёзные проблемы внутри страны. Его постоянно обвиняют в ненависти к мусульманам и к исламу в целом, считает эксперт. Францию и так имела «проармянский» имидж, армянскому лобби приписывалось чрезвычайно большое влияние на внешнюю политику страны. Макрон же хочет избавиться от подобных обвинений в исламофобии и взять курс на более взвешенную внешнюю политику, в том числе и в Закавказье. Его целью является показать себя более разносторонним политиком. Вот поэтому он и встретился с Ильхамом Алиевым.