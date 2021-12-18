Сува, , 00:25 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,7 были зарегистрированы у побережья островного государства Фиджи 18 декабря, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Фиджи (сс) kyle post

Эпицентр землетрясения находился в 231 км к востоку от города Левука на острове Овалау. При этом его очаг залегал на глубине 557 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Тревога по цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря у берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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