Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2021, 00:18 — ИА Регнум. 17 декабря член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что 33-летний российский центральный полузащитник «Ростова» Павел Мамаев успешно прошел медицинское обследование в клубе и в ближайшее время подпишет контракт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

Павел Мамаев перейдет из «Ростова» в «Химки» на правах свободного агента. Соглашение футболиста с «желто-синими» рассчитано до 31 декабря 2021 года.

За «Ростов» Павел Мамев выступает с 28 сентября 2019 года после ухода из «Краснодара». За два с половиной года Мамаев принял участие в 26-ти матчах за «желто-синих» в рамках чемпионата России, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.