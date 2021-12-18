Олбани, США, , 00:16 — REGNUM За последние сутки в американском штате Нью-Йорк было выявлено 21 027 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом 17 декабря сообщила на своей странице в Twitter губернатор региона Кэти Хокул.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Предыдущее максимальное количество подтвержденных суточных фактов инфицирования SARS-CoV-2 в штате было зарегистрировано 11 января и составило оно 19 942 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что в начале 2022 года в США значительно возрастут темпы распространения штамма коронавируса «Омикрон».

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