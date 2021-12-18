18 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Что именно имел в виду глава российского генштаба, говоря о том, что РФ «готова пресекать любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации на Донбассе»?

Иван Синцов, , 10:52 — REGNUM Глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов пообещал «пресекать провокации» Украины в Донбассе.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Начнём с того, что просто так ни один военный в микрофон представителя СМИ рот не откроет. Начальнику генштаба приказали сказать «что-то такое». Мол, мы бдим, и если что случится, «устроим всем такой Дипёрпл», что мало не покажется.

Что же должно случиться? Каков тот масштаб военных действий ВСУ, начиная с которого ВС РФ сочтут эти действия «провокацией киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе», и, «гремя огнём, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход»?

Валерий Герасимов Kremlin.ru

Сам товарищ генерал армии Герасимов в своём выступлении «отсылает» нас к применению «Байрактаров» в Донбассе, то есть к событиям в районе Гранитное — Старомарьевка этой осенью. Тогда ВСУ, «в очередной раз грубо нарушив Минские соглашения», форсировали Кальмиус под Гранитным, захватили на ДНРовской стороне плацдарм, нанесли серию артиллерийских ударов по частям ДНР, пытавшимся этому воспрепятствовать, продемонстрировали возможности контрбатарейной борьбы с применением «Байрактаров» и начали захваченный плацдарм укреплять.

Никаких практических силовых действий со стороны ВС РФ эта войсковая операция не вызвала. Только серию заявлений различных политических и военных официальных лиц относительно той озабоченности, которую у них вызывает это событие. Включая данное заявление начальника генштаба ВС РФ.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

Из этого следует, что под «провокацией», которая таки вызовет какую-то практическую силовую реакцию ВС РФ, надо понимать начало полномасштабной войсковой операции ВСУ по «зачистке» Донбасса. До этого ВСУ смогут беспрепятственно продолжать реализацию своего численного и технического преимущества над корпусами Народной милиции ДНР и ЛНР, облегчая себе задачу по будущей «зачистке». Уже много лет каждый день этого противостояния играет на руку ВСУ, сокращая то время, которое в итоге понадобится им для «решительного наступления». ВСУ стремятся к тому, чтобы «зачистка» в итоге заняла считанные часы, максимум пару дней. То есть чтобы судьба Донбасса была бы ими решена военными средствами до того, как в Москве руководством РФ будет принято решение о силовом «принуждении к миру» Украины. Хоп — и предмета для войны уже нет. Ну и стоит ли начинать войну?

Чтобы максимально затянуть принятие политического решения в Москве, «уважаемые украинские партнёры» и их хозяева из США запаслись средствами политического давления на РФ — истерикой иноСМИ на тему «российской агрессии» и политическим лобби в Европе, блокирующим пуск «Северного потока — 2» в зависимости от ситуации вокруг Украины.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin

Соответственно, главной надеждой Донбасса на прямую военную помощь со стороны России является упорное сопротивление корпусов Народной милиции ЛНР и ДНР в случае украинского наступления. Малочисленных, плохо обученных и плохо оснащённых. Смогут «алкоголики, инвалиды, старики и дети» продержаться 5−7 дней в окружённых ВСУ городских агломерациях — будут шансы на превращение «озабоченности» в «Дипёрпл».