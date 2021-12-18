Бергамо, Италия, , 00:12 — REGNUM Завтра, 18 декабря, в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче восемнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Ромой». 26-летний атакующий полузащитник Алексей Миранчук включен в заявку на грядущую игру. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Футболист сборной России Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук готов остаться в «Аталанте», если будет получать больше игрового времени.

В прошлом матче с «Вероной» Алексей Миранчук, вышедший на поле с первых минут, отметился забитым мячом. В текущем сезоне на счету российского полузащитника 3 (1+2) очка по системе гол+пас в десяти матчах во всех турнирах. Суммарно на поле Миранчук провел 307 минут.