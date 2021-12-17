Кабул, 18 декабря, 2021, 00:02 — ИА Регнум.

President.gov.af Ашраф Гани

Экс-президент Афганистана Ашрафа Гани бежал из страны, чтобы не быть казнённым талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил его бывший советник по национальной безопасности Хамидулла Мухиб в интервью RFE/RL.

Мохеб отметил, что падение республики началось после подписания мирного соглашения в Дохе между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США.

По его словам, решение о выезде Гани из Кабула было принято поспешно, ибо даже в день падения Кабула делегация республики должна была отправиться в Доху для мирной передачи власти.

«Мы готовились поехать в Доху для переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о подготовке к Лойя джирге и передаче власти», — сказал Мохеб.

Спустя почти четыре месяца после свержения Ашрафа Гани, его бывший советник и один из самых приближённых и пользующихся наибольшим доверием фигур Хамидулла Мухиб впервые нарушил молчание и появился в средствах массовой информации.

Он отметил, что бывший президент в настоящее время находится в Объединенных Арабских Эмиратах, и выразил мнение, что Гани в своё время также расскажет о причинах своего бегства из Афганистана.