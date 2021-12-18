Брюссель, , 00:00 — REGNUM Европейская комиссия получила одобрение правительств 27 стран-членов Евросоюза на приобретение 180 млн доз вакцины от COVID-19 у американской компании Pfizer и её немецкого партнёра BioNTech, сообщила 17 декабря журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

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По её словам, новые вакцины будут адаптированы для борьбы с коронавирусом со штаммом «Омикрон».

"Даже сейчас, когда мы сражаемся со штаммом «Дельта», вариант «Омикрон» действительно угрожает нам, — объяснила глава Еврокомиссии. — Он распространяется свирепыми темпами, и потенциально существует риск того, что он ускользнёт от наших вакцин — по крайней мере, частично».

Урсула фон дер Ляйен добавила, что в следующем году Pfizer и BioNTech произведут вместе 4 млрд доз вакцины от COVID-19. Из них 900 млн доз поступит в Евросоюз в 2022—2023 годах.

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