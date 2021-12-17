Берн, , 23:59 — REGNUM 17 декабря вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек заявил, что организация планирует привлечь национальные сборные Южной Америки к участию в Лиге наций УЕФА с 2024-го года: «Это последняя Лига наций в таком формате. У нас была встреча с КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола). С 2024 года к турниру присоединятся команды с этого континента. Мы еще работает над форматом проведения турнира», — цитирует вице-президента УЕФА Meczyki.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

Вчера, 16 декабря, была проведена жеребьевка нового сезона Лиги наций 2022. Сборная России во второй группе лиги B сыграет со сборными Исландии, Израиля и Албании. Первые матчи будут сыграны в июне 2022 года, заключительные — в сентябре 2022 года.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Франции, обыгравшая в финале прошлого сезона сборную Испании со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе «трехцветных» отметились Карим Бензема и Килиан Мбаппе. Единственный мяч «красной фурии» забил Микель Оярасабаль.