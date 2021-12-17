Манагуа , 18 декабря, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Совет по коммуникациям Никарагуа заключил соглашение о сотрудничестве с китайской государственной медиа-компанией China Media Group, сообщает новостное агентство La Prensa.

Cancillería Ecuador Росарио Мурильо и Даниэль Ортега

В своём материале издание отмечает, что президент Никарагуа Даниэль Ортега «открывает двери для китайских СМИ, преследуя и критикуя национальную и зарубежную журналистику».

Новое соглашение предусматривает приглашение в Никарагуа корреспондента China Media Group, а также программу обмена и обучения между китайскими и никарагуанскими правительственными СМИ.

Сын президента Никарагуа Лауреано Ортега отметил, что «это сотрудничество еще больше укрепит отношения между странами, Китай донесет до мира правду о том, чем является Никарагуа».

Тем не менее, в 2020 и 2021 году Национальное собрание Никарагуа одобрило ряд репрессивных законов, касающихся не только средств массовой информации, но и рядовых граждан. Были приняты «Специальный закон об иностранных агентах» и «Специальный закон о киберпреступности», которые ограничивают возможности не только оппозиционных политических групп и гражданского общества, но и независимых СМИ.