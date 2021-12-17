Минск, 17 декабря, 2021, 23:49 — ИА Регнум. «Азербайджан продемонстрировал ответственный подход суверенного государства, соответствующий духу стратегических белорусско-азербайджанских отношений», — констатировало министерство иностранных дел Белоруссии по итогам состоявшегося 17 декабря телефонного разговора своего руководителя Владимира Макея и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Mfa.gov.by Глава МИД Белоруссии Владимир Макей

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В кратком официальном сообщении сказано также: «Обсуждены текущие вопросы двусторонних отношений, планы будущих контактов и совместных мероприятий, в том числе в сфере торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Азербайджаном. В. Макей отдельно высказал благодарность своему коллеге за союзническую, порядочную позицию, занятую азербайджанской стороной в рамках состоявшегося саммита Восточного партнерства в г. Брюсселе».