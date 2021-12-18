18 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Ксаверий де Местр, , 10:51 — REGNUM Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности, согласно которым, страны Североатлантического альянса обязуются исключить присоединение к военному блоку Украины. Также Пентагон должен принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, входивших в СССР. Кроме того, НАТО должно отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Туркестана.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ представители НАТО заявили, что предложения России неприемлемы, поскольку они требуют права вето в отношении ныне независимых стран, которые ранее были частью Советского Союза и советского блока. Организация подчеркнула, что готова обсудить вопросы безопасности России, при условии, что также будет обсуждаться безопасность НАТО на фоне размещения российских ракет и испытаний спутников.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«НАТО и Запад не могут согласиться с требованиями России. Было бы ошибкой предлагать Украине членство в НАТО. Война была бы неизбежна. Россия вполне может вторгнуться в Украину в ближайшие недели или месяцы, и тогда придется применить жесткие экономические санкции. Это уже случалось раньше и случится снова. Россия недовольна окружающими ее государствами, которые ненавидят Россию, и эти государства также опасаются российской агрессии. Не самая приятная картина, но нужно внимательно взвешивать решения», — пишет alan brown.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Критический вопрос для историков: почему в 2014 году мы/Обама помогли и поспособствовали свержению президента Украины, и замене его на прозападного президента? Что мы получили? Один из аспектов суровости жизни заключается в том, что в значительной степени география диктует судьбу. Украина находится на границе с Россией. Что уж говорить о Грузии. Боже правый, зачем нам война за Кавказ?» — недоумевает BD.

«Продолжайте четко заявлять, что США и НАТО полностью привержены защите Украины, Польши и других стран Балтии от российской агрессии и вмешательства, как военного, так и иного. Однако дайте понять, что лидерство Украины, ее суверенитет, включение в НАТО и целостность границ не являются предметом переговоров. Продолжайте воздерживаться от размещения дополнительных войск в этих государствах или предоставления дополнительной военной техники, чтобы у Путина не было повода спровоцировать вооруженный конфликт. В конечном итоге Путин уступит в вопросе наращивания войск. Он просто пытается использовать это хаотическое время в мире в своих интересах; он не хочет войны. Путин находится на шаткой почве в своей собственной стране, люди знают, что он и его партия полностью коррумпированы, экономика по-прежнему зависит от цен на нефть, и у них есть свои собственные проблемы. Нагнетание страха и бряцание оружием — это все, что он может сделать для того, чтобы Россия стала значимой, и мы не должны поощрять такое поведение. Обвините его в блефе и посмотрите, как ему будет больно», — предлагает GB.

«Экономические санкции США и ЕС не сработают по многим причинам, среди которых то факт, что Китай стоит за Москвой», — отмечает Uzi.

«Путин больше не будет вести добросовестные переговоры с США, поскольку администрация Обамы без предупреждения отказалась от предыдущего соглашения о невмешательстве в ливийское восстание, в результате которого был свергнут Хадаффи. Путин и Россия больше не будут рассматриваться как бессодержательные сторонние наблюдатели мировых событий. Это будет долгий путь назад: нынешнее поколение лидеров, включая Байдена и самого Путина, должно будет покинуть сцену, прежде чем будет достигнуто что-то долговременное», — размышляет Pref1.

«Почему бы нам не предложить России членство в НАТО? Если бы они смогли исправить свою фиктивную демократию, это было бы просто замечательно», — указывает Marty.

«Когда Китай хочет привлечь к себе внимание, они запускают ракеты в море. Когда Путин хочет привлечь к себе внимание, он наращивает войска на границе с Украиной. Похоже, это работает, хотя я сомневаюсь, что у него действительно есть намерения вторгнуться и захватить страну. Если только Украина не вступит в НАТО», — предполагает Mark McIntyre.

Украина идет в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, что хаотичный вывод Байденом войск из Афганистана в сочетании с отказом от рекомендации его советников оставить там 2500 миротворческих войск стал сигналом для Путина, что США закрыты для иностранных обязательств. Кроме того, заявления Байдена о том, что он восстанавливает отношения с союзниками, являются фарсом, учитывая, как он подставил подножку французам в сделке по подводной лодке AUKUS, оставил союзников без помощи в эвакуации их людей из Кабула и снял санкции с «Северного потока — 2», — считает cdisf.

«В месяцы после крушения стены США вели дружественные, совместные и прозрачные переговоры с режимом Горбачева. Как вы указываете, Горбачев сказал, что не было никаких соглашений за пределами Германии. Однако он также сказал, что дух переговоров и конкретные заявления были заверениями в том, что безопасность России не будет поставлена под угрозу. В то же время на секретной дискуссии в администрации президента рассматривались возможности вступления Восточной Европы в НАТО. Эта двуличная политика продолжалась до апреля 1992 года, когда было принято секретное решение о расширении НАТО». [см. Mary Elise Sarotte, 1989, третье издание в мягкой обложке с послесловием]. Этот факт противоречит американской легенде о том, что Клинтона умоляли принять Польшу и Чехословакию в НАТО. На самом деле секретное решение о расширении уже было принято годом ранее. СМИ полны требований, чтобы Россия вела себя разумно. Они забывают, что тридцать лет назад Россия пришла в Америку с миром и сотрудничеством, приняв демократию и рынок. США предпочли расширить НАТО, вместо того чтобы работать на благо прочного мира», — комментирует alyosha.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс оставил без ответа все предложения по деэскалации, сделанные Россией, и не представил конкретных идей по возобновлению работы Совета Россия — НАТО.