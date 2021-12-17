Кабул, , 23:43 — REGNUM Десятки женщин в Кабуле вновь вышли на акцию протеста с требованием положить конец гуманитарному кризису в стране и обеспечить соблюдение прав женщин, включая полное участие в социальной, экономической и политической сферах, передаёт 17 декабря BBC.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В опубликованных видеороликах показаны женщины с плакатами и фотографии семей, которые, как утверждается, были вынуждены продать своих детей из-за бедности.

Одна из протестующих заявила, что уважает священнослужителей, но «бог избрал для них святое место минбаре», тогда как управление государством и такими сферами как экономика, валютный контроль и международные отношения, требует специалистов и профессионалов, и ответственность за эти вопросы следует оставить «людям труда».

На сегодняшний день почти все правительственные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются священнослужителями.

В связи с этим одна из протестующих заяивила: «Я хочу сказать международному сообществу и женщинам, что афганские женщины не могут принять «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возможно, несколько человек во главе их правительства, притворяются, что понимают женщин и предоставят им небольшую роль в своем несовершенном государстве, но их подчиненные никогда не будут слушать свое руководство».

В других видеороликах, предоставленных СМИ, протестующие говорят, что они подверглись нападению со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые угрожали при этом отобрать и разбить их телефоны.

Одна из протестующих заявила, что вооруженные люди помешали им продолжить демонстрацию и разогнали их.

После перехода власти в Афганистане под контроль движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщины в разных городах сплотились и вышли на марши с требованием о восстановлении их основных прав.

Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили протесты «незаконными», заявив, что «женщинам не разрешается участвовать в демонстрациях». Несмотря на это, демонстрации женщин продолжаются, и во многих случаях сопровождаются жестким противодействием.