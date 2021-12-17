Черчесов заменит Штегера на посту главного тренера «Ференцвароша»
Будапешт, 17 декабря, 2021, 23:43 — ИА Регнум. 14 декабря главный тренер венгерского «Ференцвароша» Петер Штегер был отправлен в отставку. Также из клуб ушли два его ассистента — Герхард Фелльнер и Александр Баде. Одним за кандидатов на пост главного тренера называют экс-тренера национальной сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом 17 декабря сообщило местное издание Index.
После пятнадцати туров чемпионата Венгрии «Ференцварош», набрав 32 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице. В группе Лиги Европы с «Селтиком», «Бетисом» и «Байером-04» «Ференцварош» с тремя очками занял последнюю строчку.
Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июня после неудачного выступления национальной команды на Чемпионате Европы 2020 по футболу.