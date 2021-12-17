Будапешт, 17 декабря, 2021, 23:43 — ИА Регнум. 14 декабря главный тренер венгерского «Ференцвароша» Петер Штегер был отправлен в отставку. Также из клуб ушли два его ассистента — Герхард Фелльнер и Александр Баде. Одним за кандидатов на пост главного тренера называют экс-тренера национальной сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом 17 декабря сообщило местное издание Index.

Вячеслав Евдокимов Станислав Черчесов

После пятнадцати туров чемпионата Венгрии «Ференцварош», набрав 32 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице. В группе Лиги Европы с «Селтиком», «Бетисом» и «Байером-04» «Ференцварош» с тремя очками занял последнюю строчку.

Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июня после неудачного выступления национальной команды на Чемпионате Европы 2020 по футболу.