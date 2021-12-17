Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Источники в разведывательном сообществе США полагают, что Россия стянула к границам Украины ещё больше войск, готовясь к предполагаемой агрессии, сообщил 17 декабря телеканал CNN.

Josh Hallett Логотип CNN

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«Американские и украинские официальные лица также видели доказательства того, что Россия начала использовать коммерческие воздушные и железнодорожные системы для поддержки военных усилий», — отмечает телеканал.

Конкретных данных и доказательств CNN не привёл, однако раскрыл так называемые «оценки американской разведки» по состоянию на 11 декабря, по которым выходило, что Россия стянула к границам с Украиной «более 50 батальонных тактических групп», ещё шесть таких групп «находились в пути».

Американские эксперты считают, что в каждом таком подразделении может находиться до 900 человек личного состава и различные комбинации вооружений, артиллерия, противотанковые орудия, разведывательные и инженерные части.

Добавим, никакие из этих данных не подтверждались официальными лицами. В настоящее время США ознакомились с предложением России начать переговоры с целью разрядить обстановку вокруг Украины и обсуждают свои дальнейшие действия с европейскими союзниками и партнерами.