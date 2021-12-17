Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Украинское правительство просит у США дать им комплексы ПВО уровнем не ниже, чем ЗРК Patriot (Пэтриот»), сообщает 17 декабря телеканал CNN.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Со ссылкой на неназванные осведомленные источники телеканал утверждает, что украинские представители после получения последней части военной помощи, состоявшей из стрелкового оружия и боеприпасов, просят более серьёзное вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре-декабре 2021 года военные специалисты США провели инспекцию системы ПВО Украины. По её итогам они сделали заключение о необходимости серьёзной модернизации.

Напомним, ранее Киев добивался от Вашингтона поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin («Джавелин»), заявляя, что они остановят танковые армады «агрессивного агрессора».

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