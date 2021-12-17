Вашингтон, 17 декабря, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Украинское правительство просит у США дать им комплексы ПВО уровнем не ниже, чем ЗРК Patriot (Пэтриот»), сообщает 17 декабря телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Со ссылкой на неназванные осведомленные источники телеканал утверждает, что украинские представители после получения последней части военной помощи, состоявшей из стрелкового оружия и боеприпасов, просят более серьёзное вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре-декабре 2021 года военные специалисты США провели инспекцию системы ПВО Украины. По её итогам они сделали заключение о необходимости серьёзной модернизации.

Напомним, ранее Киев добивался от Вашингтона поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin («Джавелин»), заявляя, что они остановят танковые армады «агрессивного агрессора».