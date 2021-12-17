Асунсьон, 17 декабря, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Министры внутренних дел Бразилии, Аргентины, Уругвая и Парагвая обсудили 17 декабря политику борьбы с организованной преступностью на Тройной границе. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Преступность

Как сообщил министр внутренних дел Парагвая Арнальдо Джуццио, цель встречи в Сьюдад-дель-Эсте (Парагвай) — объединение оперативного и следственного потенциала. Министры планируют создать юридический инструмент, позволяющий оперативно собирать информацию с трех границ для лучшего анализа всех ситуаций.

Тройная граница Аргентины, Бразилии и Парагвая, расположенная на месте слияния Игуасу и Параны, считается самым опасным в Южной Америке преступным коридором. Он активно используется для коррупции и контрабанды, незаконного оборота оружия и наркотиков, а также для торговли людьми.