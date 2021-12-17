Минск, , 23:35 — REGNUM Политическое руководство Белоруссии сомневается в способности находящихся в «тупике» стран Евросоюза выдержать «адекватный ответ» на санкции. Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

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Комментируя реакцию официального Минска на итоги брюссельского саммита Евросоюза, Глаз усмотрел в этом мероприятии «вопросы вмешательства в дела других суверенных государств» и заявил: «Такое ощущение, что без Белоруссии и России саммит мог бы не состояться. Прозвучавшие очередные санкционные угрозы совершенно не удивили. К сожалению, риторика агрессии становится доминирующей в ЕС, и еврочиновники упрямо следуют этим тупиковым путем».

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«На любые санкции и иные деструктивные шаги всегда будет адекватный ответ. И есть ощущение, что отдельные страны ЕС этот ответ могут уже не выдержать. Хочется верить, что благоразумие вернется в головы, принимающие эти решения, и ответственный подход возобладает», — добавил Глаз.

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Он также прокомментировал позицию стран Евросоюза по проблеме созданного на белорусско-польской границе миграционного кризиса, назвав нелегальных мигрантов «беженцами». Напомним, статуса беженца ни в Белоруссии, ни в странах ЕС не получил ни один нелегальный мигрант на белорусской территории.

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«Также напоминаем еврочиновникам, что колониальная эпоха закончилась и они вправе требовать что-либо только от своих стран-членов. Поэтому им не мешало бы потрудиться потребовать от Польши, Литвы или Латвии прекратить жестокие расправы над мигрантами и обеспечить доступ международных организаций, общественности и СМИ на границу. Равно как и строгого соблюдения своих же — европейских — законов и стандартов», — сообщил официальный представитель МИД Белоруссии.

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