Москва, 18 декабря, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Из всех стран только Россия в состоянии оказать позитивное влияние на Армению и Азербайджан и направить их на мирный путь. Об корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил политолог Аслан Рубаев.

Kremlin.ru Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Эксперт считает, что на прошедшей 15 декабря в Брюсселе при посредничестве Европейского союза встрече между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном не было достигнуто никаких реальных договорённостей. Выхода из кризиса сейчас нет, его никто не может предоставить, сказал политолог. В Армении слишком сильны реваншистские настроения: и в обществе, и военном и политическом истеблишменте. В Азербайджане же воодушевлены одержанными победами, и теперь там захотят ещё больших успехов.

«Эту бурлящую крышку противоречий нужно срывать только России. Сажать их, прямо как маленьких детей, за стол переговоров. И даже в ультимативной форме приказывать им прекратить войну! Запад такого влияния оказать на них не сможет. Он, наоборот, будет подыгрывать их реваншистским настроениям», — заявил Рубаев.

Напомним, что 15 декабря в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.