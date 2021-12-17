Бразилиа, , 23:51 — REGNUM Страны южноамериканской экономической ассоциации МЕРКОСУР подтвердили 17 декабря свою приверженность выполнению Парижского соглашения об изменении климата. Об этом говорится в совместном коммюнике, одобренном по итогам саммита объединения в Бразилии, сообщает Deutsche Welle.

Флаг МЕРКОСУР Fvasconcellos

В коммюнике рассматриваются многочисленные политические, экономические, социальные, а также климатические вопросы, в том числе «постоянная озабоченность изменением климата». Документ подписали Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия.

Общий рынок стран Южной Америи (МЕРКОСУР) — экономическое, политическое и таможенное соглашение между Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, существующее с 1985 года.

Охрана окружающей среды — это камень преткновения, мешающий МЕРКОСУР ввести в действие подписанное в 2019 году торгово-экономическое соглашение с Евросоюзом.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея и страны МЕРКОСУР проведут переговоры по торговому соглашению