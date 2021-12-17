Киев, 17 декабря, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко вылетел рейсом в Стамбул после того, как государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку по делу о содействии терроризму. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе партии «Европейская солидарность».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Пётр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции», — говорится заявлении на партийной странице в Facebook.

Фото Порошенко в аэропорту Борисполь опубликовал также депутат от «Слуги народа» Александр Мережко. На своей странице в Facebook народный избранник отметил, что ему было «приятно встретить коллегу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ГБР продолжает расследование дела о содействии терроризму за организацию поставок угля из Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Днём 17 декабря Порошенко проигнорировал сотрудников бюро, когда те попытались вручить ему повестку, и уехал в неизвестном направлении. Позже в ГБР сообщили, что считают повестку врученной, поскольку её «передали по всем домашним и рабочим адресам, где зарегистрирован Порошенко».