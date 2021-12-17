Тирана, , 23:37 — REGNUM Две трети албанцев считает, что инициатива Open Balkan соответствует интересам Албании. Таковы данные исследования общественного мнения, которое провела албанская редакция Euronews.

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Исследование показало, что 44 процентов граждан Албании считает Open Balkan проектом, который сможет ускорить евроинтеграцию региона. Больше половины (54%) верит, что инициатива увеличит поток туристов в Албанию и таким образом поможет развитию экономики страны.

Напомним, что ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровски во время визита в Приштину высказал сомнения в успехе инициативы создания региональной зоны свободной торговли, известной под названием Open Balkan.