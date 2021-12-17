Киев, , 23:16 — REGNUM Угрозы «российского вторжения» на сегодняшний день нет, но она может возникнуть в любой момент, заявил 17 декабря глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Война на украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, «у нас все это находится под контролем».

«Когда 30 октября через газету The Washington Post начали раздувать ситуацию, что здесь большое скопление военных и тому подобное, мы четко дали понять, что мы владеем информацией. На тот момент этого не было. Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах с нашей территорией? Да, есть. Но оно не настолько критическое, чтобы говорить, что завтра они начнут… У нас все это находится под контролем. Сегодня такой опасности мы не видим. Может ли такая опасность возникнуть завтра? Да, может. Потому что мы не знаем, что там в головах у людей, сидящих в Кремле», — заявил Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев регулярно заявляет, что ведёт войну с «российским агрессором» с 2014 года.

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