Киев, 17 декабря, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Угрозы «российского вторжения» на сегодняшний день нет, но она может возникнуть в любой момент, заявил 17 декабря глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на украине

По его словам, «у нас все это находится под контролем».

«Когда 30 октября через газету The Washington Post начали раздувать ситуацию, что здесь большое скопление военных и тому подобное, мы четко дали понять, что мы владеем информацией. На тот момент этого не было. Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах с нашей территорией? Да, есть. Но оно не настолько критическое, чтобы говорить, что завтра они начнут… У нас все это находится под контролем. Сегодня такой опасности мы не видим. Может ли такая опасность возникнуть завтра? Да, может. Потому что мы не знаем, что там в головах у людей, сидящих в Кремле», — заявил Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев регулярно заявляет, что ведёт войну с «российским агрессором» с 2014 года.