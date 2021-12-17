* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:14 — REGNUM Неудачная попытка ликвидации одного из высокопоставленных членов пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с помощью беспилотника была совершена на территории афганской провинции Кунар недалеко от границы с Пакистаном. Об этом сообщает 17 декабря Reuters со ссылкой на источники.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что ракеты, выпущенные с беспилотника по гостевому дому маулави Факира Мохаммада, в котором находились высокопоставленные лидеры «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не взорвались, в результате атаки никто не пострадал.

Факир Мохаммад — бывший заместитель лидера движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным агентства», он провел восемь лет в тюрьме Баграм в Афганистане и был освобожден после свержения правительства талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С какой именно стороны был нанесен авиаудар, пока не установлено.

На прошлой неделе пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отменили соглашение о прекращении огня, согласованное с правительством Пакистана.

Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не делало официальных заявлений об авиаударах на востоке страны. При этом местные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кунаре подтвердили, что удар был нанесён беспилотником в местности Чугам уезда Шелтан.