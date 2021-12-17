Белград, , 23:32 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич все «неприятные решения» откладывает на период после выборов весной 2022 года. Такое мнение высказал 17 декабря экс-депутат парламента Сербии, редактор издания «Новая сербская политическая мысль» Джордже Вукадинович.

Александр Вучич Franz Johann Morgenbesser

По словам Вукадиновича, в данный момент Вучича интересует только победа на предстоящих выборах.

«А когда выборы пройдут, тогда будут приниматься неприятные решения. Поэтому он их и откладывал», — заявил Вукадинович изданию Nova.

Вукадинович полагает, что «время в Сербии измеряется от выборов до выборов».

Напомним, что очередные президентские и внеочередные парламентские выборы в Сербии намечены на начало апреля 2022 года. Сербская общественность полагает, что до этого момента не будет значительных подвижек в процессе переговоров Белграда и Приштины о статусе Косово и Метохии.