Санкт-Петербург, , 23:10 — REGNUM Пожар на судостроительном заводе «Северная вервь» в Санкт-Петербурге локализован, его ранг понижен. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Напомним, на предприятии загорелся корвет «Проворный» (проект 20 385), который планировали сдать заказчику в 2022 году.

Судостроительный завод Северная верфь Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказали в ведомстве, 17 декабря в 18:22 мск на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Корабельная, 6. Происходило горение на строящемся объекте — корвете.

«В 22:49 мск огонь локализован. Пожар тушили по четвертому номеру сложности, к борьбе с огнем были привлечены от МЧС России 168 человек и 42 единицы техники» , — рассказали в пресс-службе

В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести они были доставлены в лечебное учреждение.

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