Казань, 17 декабря, 2021, 23:04 — ИА Регнум. 20-летний фланговый нападающий казанского «Рубина» и национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Как сообщает журналист Пит О’Рурк в своем Twitter-аккаунте, грузинского футболиста хотят подписать «Эвертон», лондонский «Вест Хэм» и «Саутгемптон». Также сообщается, что клубы предпримут попытку подписать Кварацхелию в зимнее трансферное окно.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

В прошлое летнее трансферное окно Хвичу Кварацхелию хотели подписать лондонский «Тоттенхэм» и туринский «Ювентус». Трансферная стоимость футболиста сборной Грузии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету нападающего три (1+2) очка по системе гол+пас в семнадцати матчах за казанский клуб во всех турнирах. В прошлом сезоне Кварацхелия забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 23-х турах чемпионата России.