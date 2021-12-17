Париж, , 22:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отменил заявленную ранее поездку в Мали, сообщает 17 декабря пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению пресс-службы, такое решение принято для того, чтобы не подвергать опасности здоровье находящихся там французских солдат, так как во Франции наблюдается новая вспышка коронавируса.

«Макрон отменил поездку в Мали, где он собирался встречать Новый год с французским воинским контингентом. Это решение принято для координации графика президента с мерами, принятыми на национальном уровне, чтобы не подвергать наш воинский контингент опасности в момент ухудшения санитарной ситуации в метрополии», — сообщает администрация президента по итогам заседания Совета обороны Франции.

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