Вашингтон, 17 декабря, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Ситуации, когда бы Вашингтон решал судьбу Украины без её участия, при президенте США Джо Байдене не будет, это бы противоречило его позиции, сообщила 17 декабря журналистам замглавы пресс-службы Госдепа США Джалина Портер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Портер рассказала, что эту позицию донесла до украинской власти помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, побывав на Украине.

Так, Донфрид заявила в Киеве, что США выступают за суверенитет Украины и за её территориальную целостность. Она протранслировала позицию Байдена, согласно которой «никакие решения или дискуссии насчет Украины не будут приниматься без неё».

Кроме того, американский дипломат предупредила, что «агрессия России против Украины», если таковая произойдёт, не пройдёт Москве даром.