Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 18 декабря 2021, 01:08 — REGNUM Республика Сербская защищает конституционный порядок в стране, которая «изначально была сделана криво». Так член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 17 декабря прокомментировал решение прокуратуры БиГ начать расследование против нескольких политиков Республики Сербской на предмет «нарушения конституционного порядка БиГ».
«Мы защищаем конституцию, и я не знаю, как это можно толковать как нарушение конституционного порядка. Но пускай они делают свое дело, это не важно. Мы остаемся при своем, и в этом нас не остановят даже упреки извне, не то что мусульманские судьи», — процитировало слова Додика издание «Политика».
Напомним, что ранее прокуратура БиГ вызвала в качестве свидетелей по делу нарушения конституционного порядка лидеров парламентских политических партий в Республике Сербской.