Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 01:08 — REGNUM Республика Сербская защищает конституционный порядок в стране, которая «изначально была сделана криво». Так член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 17 декабря прокомментировал решение прокуратуры БиГ начать расследование против нескольких политиков Республики Сербской на предмет «нарушения конституционного порядка БиГ».

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

«Мы защищаем конституцию, и я не знаю, как это можно толковать как нарушение конституционного порядка. Но пускай они делают свое дело, это не важно. Мы остаемся при своем, и в этом нас не остановят даже упреки извне, не то что мусульманские судьи», — процитировало слова Додика издание «Политика».

Напомним, что ранее прокуратура БиГ вызвала в качестве свидетелей по делу нарушения конституционного порядка лидеров парламентских политических партий в Республике Сербской.