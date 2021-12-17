Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Горящий корвет на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге тушат более 160 пожарных и более 40 единицы спецтехники. Об этом сообщили 17 декабря в Смольном.

Александра Новожилова для ИА REGNUM Дым от пожара на «Северной верфи»

В настоящий момент площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, к тушению привлечены 168 человек и 42 единицы техники. При тушении пожара пострадали двое пожарных — они получили ожоги рук и ног.

Губернатор Петербурга Александр Беглов взял под свой контроль координацию сил и средств, участвующих в ликвидации последствий ЧП.

Как сообщили ИА REGNUM жители Московского района, из-за пожара в воздухе чувствуется сильный запах гари и химикатов, «дышать нечем», заметили местные жители.

РанееИА REGNUM сообщало, что пожар на судостроительном заводе начался вечером в пятницу. По предварительным данным, на верфи пострадали четыре человека, один из них получил тяжёлые травмы. Ранг пожара повышен до максимального.

По данным телеканала «78», в ходе пожара серьезно пострадала надстройка корабля, а также главное антенно-мачтовое устройство корвета.