Москва, 17 декабря, 2021, 22:51 — ИА Регнум. 17 декабря в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» в первом матче восемнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержал уверенную победу над «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко. Основное время встречи завершилось со счетом 3:1.

Sslazio.it Игроки «Лацио»

Первый мяч на 36-й минуте встречи забил экс-нападающий «Барселоны» и «Челси» Педро после передачи Фелипе Андерсона — 1:0. На экваторе второй половины 33-летний итальянский защитник Франческо Ачерби удвоил преимущество «орлят» — 2:0. Голевую передачу на свой счет записал Луис Альберто. Через шесть минут Маттиа Дзакканьи довел счет до разгромного — 3:0. В конце матча вышедший на замену Филиппо Мелегони забил «гол престижа» — 3:1.

Желтые карточки получили Паоло Гильоне (30'), Хоан Васкес (60') и Маноло Портанова (73'). На матче работала бригада арбитров во главе с Лукой Паретто.

Статистика матча («Лацио"/ «Дженоа»)

Удары 11/4

Удары в створ 5/2

Владение 55%/45%

Угловые 5/2

Нарушения 9/8

Составы команд:

«Лацио»: Стракоша, Хюсай (Раду, 63'), Фелипе (Габаррон, 84'), Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Башич (Альберто, 63'), Катальди (Лейва, 74'), Андерсон (Мурики, 84'), Педро, Дзакканьи.

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Васкес, Ванхейсден (Бираски, 46'), Гильоне (Сабелли, 59'), Бадель, Камбьязо, Стураро (Эрнани, 46'), Портанова (Мелегони, 83'), Дестро, Пандев (Экубан, 59').

«Лацио», одержав восьмую победу в сезоне, набрал 28 очков и поднялся восьмую позицию в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа» с десятью очками остался на предпоследнем девятнадцатом месте.