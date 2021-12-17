Рим, , 22:51 — REGNUM В Италии в период с 1 января по 6 декабря было проведено чуть менее 16 тысяч уличных политических акций, сообщили в МВД страны в пятницу, 17 декабря.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Чуть менее трети митингов (4674) были организованы противниками обязательной вакцинации и обязательных антикоронавирусных сертификатов.

Основные «антикоронавирусные» акции были проведены осенью 2021 года, когда COVID-сертификат стал обязательным для посещения собственных рабочих мест.

По данным на 17 декабря, в Италии умерли 135 421 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 120 (днем ранее — на 123). Число подтвержденных носителей выросло на 28 632 (днем ранее — на 26 109). Это самый высокий показатель за весь 2021 год. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 336 795 — почти 9% населения страны. В настоящее время заражены 331 968 человек (на 14 038 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 46,04 миллиона человек (более 76,4% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).