Смоленск, 17 декабря, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Смоленская область сохранила лидерство в национальном рейтинге прозрачности закупок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации 17 декабря.

Пресс-служба администрации Смоленской области «Национальный рейтинг прозрачности закупок»

Ежегодная церемония подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» (НРПЗ) состоялась на площадке Торгово-промышленной палаты РФ. Смоленская область вошла в ТОП-10 регионов, получивших наивысшую оценку рейтинга «Гарантированная прозрачность».

«Национальный рейтинг прозрачности закупок» формируется с 2006 года независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Основные задачи рейтинга — это непрерывный мониторинг закупок на предмет прозрачности, гарантии соблюдения законодательства, а также отслеживание основных структурных, экономических и правовых тенденций на рынке.

Смоленская область пятый год подряд входит в число регионов-лидеров, получивших наивысшую оценку рейтинга «Гарантированная прозрачность».

Отметим, что по поручению губернатора Алексея Островского в регионе функционирует электронная система «Малые закупки». Ее использование не только дает возможность контролировать прямые закупки, осуществляемые заказчиками у единственного поставщика, но и позволяет экономить бюджетные средства, повышая эффективность закупок малого объема.