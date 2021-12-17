Москва, , 23:25 — REGNUM В случае, если Армения и Азербайджан согласятся на роль Запада как единственного посредника в переговорах, регион ждёт очередная кровопролитная война. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил политолог Аслан Рубаев.

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян Пресс-служба президента Азербайджана

Эксперт считает, что встречи Ильхама Алиева с Николом Пашиняном, проходившие при посредничестве Владимира Путина имели чрезвычайно положительное значение.

«Уладить конфликт между Арменией и Азербайджаном способен только Путин. Только Россия может пасифицировать постсоветское пространство. Потому что России дестабилизация там не выгодна. А Западу выгодно дестабилизировать ситуацию, чтобы ещё больше ослабить Россию и запустить туда других игроков. Поэтому если Пашинян и Алиев будут прислушиваться не к Путину, а к Западу, это приведёт к очередной войне», — сказал эксперт.

Напомним, что Владимир Путин за последний год провёл несколько совместных встреч с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Последнюю из них — 26 ноября в Сочи.